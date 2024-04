L’Angri punta il Santa Maria Cilento: doriani costretti a vincere

La società grigiorossa domenica 7 aprile ospiterà la Polisportiva Santa Maria, fanalino di coda del girone H di Serie D. I doriani saranno costretti a vincere per cercare di scalare quante più posizioni in classifica per evitare di disputare eventuali playout fuori casa. La salvezza diretta, ormai, pare essere un miraggio, ma per il cavallino ora è fondamentale ritrovare i 3 punti.

Se in casa Angri la situazione non è delle migliori, in casa della Polisportiva la situazione è critica; infatti i cilentani sono ultimissimi con 21 punti a -7 dai playout (posizione occupata proprio dai grigiorossi).

Con una vittoria l’Angri allontanerebbe maggiormente il Santa Maria Cilento che però non si è ancora arreso. I grigiorossi sperano in un ritorno al gol di Fabio Longo, a digiuno da troppo tempo (16 dicembre 2023) e che non ha ancora esultato nel 2024.