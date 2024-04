Nocera Inferiore. Lavori lumaca alla rotatoria di Via Atzori: imbarazzo

Amministrazione in evidente imbarazzo. La consegna della rotatoria di via Atzori a Nocera Inferiore subisce un ulteriore ritardo

Nocera Inferiore. Lavori lumaca alla rotatoria di Via Atzori: imbrazzo

Amministrazione in evidente imbarazzo. La consegna della rotatoria di via Atzori a Nocera Inferiore subisce un ulteriore ritardo, facendo slittare i tempi di consegna di oltre due anni. L’approvazione di una seconda variante al progetto, per circa 60mila euro, è stata necessaria per salvare un pino secolare presente al centro dell’opera.

Una nuova revisione

La revisione ha comportato la realizzazione di percorsi interni alla rotonda in pietra grigia, insieme a una struttura di accoglienza del pino e una scritta di benvenuto alla città. Queste modifiche, pur incrementando il costo, rientrano nelle risorse disponibili per il progetto. Inizialmente prevista per Pasqua 2023, l’inaugurazione è stata posticipata in tempi da stabilire. L’auspicio e che il mese di aprile segni il completamento dell’opera di un opera lumaca che sta diventando imbarazzo evidente per l’amministrazione di Paolo De Maio.