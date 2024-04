Caos in famiglia. Donna picchiata: prima arrestano il compagno, poi lei

Il compagno della donna, un 34enne già noto alle forze dell'ordine, viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.

Durante la notte, i Carabinieri intervengono in seguito a una lite in un appartamento di Portici, dove trovano una donna con lividi, piatti rotti e mobili danneggiati, segni evidenti di violenza domestica. Presenti nell’abitazione anche il compagno, responsabile degli atti violenti, e il padre della donna.

Tutti vengono condotti in caserma e qui scattano gli arresti, non solo per l’uomo violento. La donna, pur di non raccontare quanto accaduto, nega di testimoniare. Tuttavia, il padre rivela agli inquirenti che la figlia ha subito più episodi di violenza.

Il compagno della donna, un 34enne già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere. Dopo l’arrivo in caserma sembra che la situazione si calmi e la vittima, accompagnata dal padre, si allontana. Tuttavia, la storia prende una svolta inaspettata.

Pochi istanti dopo, i Carabinieri sentono delle urla provenire dall’esterno e intervengono nuovamente, trovando la donna e il padre coinvolte in un’altra lite. La donna accusa il padre di aver denunciato il suo compagno, e la situazione degenera quando, davanti agli agenti, minaccia il genitore di morte. Entrambi vengono portati in caserma, dove emerge che il 73enne aveva precedentemente denunciato la figlia, 37enne, per gravi reati come maltrattamenti ed estorsione. Di conseguenza, anche la donna viene arrestata e trasferita nel carcere di Pozzuoli.