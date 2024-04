Pagani. Urge un punto di primo soccorso all’ospedale “Tortora”

Istituire al più presto un Punto di primo soccorso e colmare i vuoti in organico: questa la richiesta avanzata dagli operatori dell’ ospedale “Tortora” ai sindacalisti della Cgil Fp, in assemblea a Pagani per analizzare l’ultima proposta di atto aziendale dell’Asl Salerno.

Perdita di posti letto

La discussione avuta al “Tortora” ha fatto emergere l’attuale perdita complessiva di sette posti letto, a fronte però di un Punto di Primo Intervento che non è ancora stato assicurato a lungo termine. La garanzia del servizio sul territorio paganese rappresenta per il coordinatore dei medici dell’Asl della Fp Cgil, Massimiliano Vozza, un passo fondamentale «sia per evitare la congestione del pronto soccorso di Nocera inferiore che spesso si trova all’orlo del collasso, sia per garantire una porta d’accesso ai cittadini utenti che quotidianamente vi confluiscono, a partire dai pazienti dell’ematologia che di sovente si trovano ad avere bisogno di emotrasfusioni d’urgenza, o ai pazienti oncologici sottoposti a cicli di chemioterapia, che spesso necessitano di una porta di accesso urgente a causa degli effetti collaterali delle terapie».

Una corretta assistenza necessaria

Riuscire a sostenere i giusti ausili al polo oncologico paganese è quanto mai fondamentale per i sindacalisti, che denunciano però la soppressione dell’Unità Operativa di Laboratorio Analisi, inficiando negativamente non solo il Primo Intervento ma soprattutto alle strutture specialistiche come Ematologia e Rianimazione. Fondamentale diventa quindi l’attività di controllo, che vigilerà a partire dalle nuove strutture previste, come la Breast Unit e la Radioterapia, nella speranza di conferma dell’indirizzo oncologico anche del settore Chirurgia presente.

Il presidio di Scafati

La Cgil è stata anche a Scafati all’interno del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”. Sul tema specifico il sindacato rilancia una vera e propria opera di verifica, dall’incremento di posti letto di circa 40 unità con l’istituzione di una struttura di Recupero e Riabilitazione Funzionale fino alla realizzazione delle opere previste dall’accordo di programma della Regione Campania per la riqualificazione del polo sanitario. «Vigileremo che la previsione dell’atto Aziendale che qualifica lo “Scarlato” di Scafati come “presidio di base con Pronto Soccorso”, rafforzato dalla presenza dell’OBI (Osservazione breve intensiva), così come la previsione dei 4 posti letto ad lata intensità, siano effettivamente attuate” è la promessa di Antonio Capezzuto, segretario generale della Cgil Funzione pubblica di Salerno.

Alfonso Romano