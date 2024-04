Pronto Soccorso Boscotrecase. Lettera a De Luca: “Intervenga personalmente”

Un documento di tre pagine è stato inviato al presidente Vincenzo De Luca, per mettere in luce la situazione critica legata all'ospedale.

Un documento di tre pagine è stato inviato al presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, per mettere in luce la situazione critica legata all’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase e chiedere la riapertura del pronto soccorso, chiuso durante la pandemia e mai più riattivato. Come riportato da Lo Strillone, firmato dai coordinatori locali dei medici di base (Giovanni Bandino, Antonio Esposito e Alfredo Ferrara), dai sindaci Pasquale Di Lauro (Boscoreale), Pietro Carotenuto (Boscotrecase), Francesco Ranieri (Terzigno) e Raffaele De Luca (Trecase), e da sei associazioni del territorio (Aps Ti porgo la mano, Rotary club Boscoreale-Boscotrecase, A’ vriala, Pietro Ottena, Progetto Cripta Aps, Vesuvio creativo e La Fenice Vulcanina), il documento ha lo scopo di sensibilizzare sulle difficoltà di assistenza sanitaria nel territorio.

Angela Losciale, presidente dell’associazione “La Fenice Vulcanica”, spiega che oltre a dare voce ai cittadini, si è deciso di ascoltare anche i medici di base, che lavorano in situazioni di emergenza senza adeguati strumenti. Si evidenziano le criticità nel garantire assistenza dopo la pandemia, con i cittadini costretti a recarsi in ospedali lontani per le emergenze, come Castellammare di Stabia o l’ospedale Maresca di Torre del Greco.

I firmatari richiamano l’attenzione sul tragico episodio della neonata deceduta il 23 dicembre e esprimono preoccupazione per le difficoltà riscontrate presso i presidi d’emergenza disponibili, in particolare a Castellammare di Stabia, dove la situazione è al collasso. Il documento si conclude con un appello al presidente De Luca affinché intervenga personalmente per risolvere le richieste dei comuni coinvolti.