Scafati. Lavori in azienda e pratica “lumaca”. Il Tar da l’ultimatum al comune

Ampliamento del sito industriale de “La Regina di San Marzano”: il Tar dà l’ultimatum al Comune di Scafati. La pratica amministrativa è ancora bloccata e non arriva in consiglio comunale; era ora l’ente è costretto entro novanta giorni a determinare la materia prima dell’arrivo di un Commissario ad Acta.

Oneroso silenzio

Il silenzio di palazzo Mayer non è piaciuto al privato investitore di via Nuova San Marzano, che per sbloccare la situazione ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale. Lo scorso 4 settembre, infatti, era stata inviata agli uffici comunali la richiesta di conclusione del procedimento per una variante al permesso di costruire. Una vicenda sulla quale l’assise, ai tempi della gestione dell’ex sindaco Cristoforo Salvati, si era già pronunciato favorevolmente, salvo poi sorgere nuove modifiche al progetto originario che necessitano ora una nuova approvazione.

Inadempienze

Un iter che però vede l’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Aliberti inadempiente. Analizzato il caso, infatti, i magistrati non hanno potuto far altro che intimare palazzo Mayer di concludere il procedimento da sottoporre poi al voto dei consiglieri. Per i giudici infatti, sussiste “l’inerzia ingiustificata dell’amministrazione, la quale, avendo ricevuto dalla ricorrente l’istanza di variante del permesso di costruire convenzionato, ha attivato il relativo procedimento, che però non risulta a tutt’oggi concluso nonostante i plurimi solleciti della società, rimasti inevasi”.

Deadline

Se entro luglio prossimo l’atto non sarà formalizzato il privato potrà segnalare direttamente l’episodio alla Prefettura di Salerno, che provvederà per quanto di sua competenza a nominare il Commissario ad Acta. Un ultimatum che smuove anche il dibattito interno alla commissione Urbanistica per una pratica edilizia, al centro negli anni scorsi anche di un accesa diatriba di natura politica.

Alfonso Romano