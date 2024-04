Dramma in strada: 54enne si accascia e muore nel salernitano

Una tragedia ha colpito Sassano, in provincia di Salerno: un uomo di 54 anni, identificato con le iniziali A.S., è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava per strada. La vittima, un infermiere presso l’ospedale Luigi Curto di Polla, è improvvisamente crollata a terra, perdendo la vita.

Nonostante i soccorsi immediati, gli sforzi per salvarlo sono stati vani: l’uomo è deceduto sul posto. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso, mentre la comunità è in lutto per questa tragica perdita.