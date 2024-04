La tradizione del gioco in Italia: una panoramica da Nord a Sud

Il gioco è parte della cultura italiana, dalle terre di confine friulane fino alle spiagge siciliane. E, proprio come la popolazione, il gioco in Italia si è evoluto ed è cambiato. Se ci sono ancora i bambini che in cortile giocano al lupo o alla campana, è anche vero che ci sono sempre più giocatori online, di tutte le età.

Questo è il bello del mondo del gioco: non è più riservato solo ai più piccoli. Ed è ancora più bello che le tradizioni di gioco cambino da Nord a Sud, con diverse varianti e diversi modi di divertirsi.

Tra i tanti giochi di carte più famosi in tutta la penisola c’è sicuramente la briscola, che ha regole diverse a seconda della regione. Una delle varianti più popolari è la briscola in 5 siciliana, diversa da quella che si gioca in Veneto o in Friuli Venezia Giulia. Detta anche “briscola con il monte,” una partita inizia con un mazzetto al centro di quattro carte (il monte) e la sua versione in 6 prevede che ogni giocatore abbia sei carte, invece delle tre che vengono distribuite nelle briscole al Nord Italia.

Diversi sono anche i mazzi. Infatti, ogni mazzo in Italia ha 40 carte con 4 semi, ma cambia il disegno. Ad esempio, nelle carte di Napoli la carta del tre di bastoni ha un volto particolare, chiamato Gatto Mammone, con baffi come quelli dei felini. Invece, il seme dei denari ha delle stelle e l’asso è rappresentato un’aquila a due teste. D’altro canto, le carte trevisane includono dei motti sugli assi, come la scritta “non ti fidar di me se il cuor ti manca” sull’asso di spade. Quelle venete sono le carte più lunghe d’Italia, mentre quelle piacentine sono le più piccole.

Un gioco che accuma tutta l’Italia è la Morra, che nasce come “Sa Murra” in Sardegna. Due giocatori si sfidano intorno ad un tavolo, dichiarano un nome inferiore a dieci e gettano giù il braccio per indovinare la somma delle dita mostrate. Chi indovina, si aggiudica un punto. Se uno dei due giocatori pensa che la somma sia 10, grida “Murra”, o “morra”, se gioca nel Nord Italia.

Nel 2022, il “Circolo della morra” di Udine ha festeggiato 40 anni. Si tratta di una ricorrenza interessante se si considera che questo gioco è stato bandito nei locali pubblici dagli anni Trenta e, allo stesso tempo, è riconosciuta come disciplina sportiva dal Coni.

Gli italiani sono un popolo di creativi e sportivi e questo è vero da Nord a Sud. Lontano dalle carte, in Sicilia si gioca una variante antica isolana del baseball con due squadre che si fronteggiano con bastoni di legno con punte di diverse dimensioni. Invece, al Veneto si gioca a un’antica versione del bowling che si chiama “borella.” Diffuso soprattuto nella provincia di Treviso, i giocatori usano una grossa boccia (spesso di legno) e tre birilli da colpire al volo.

Un’altra regione che ama il gioco è la Campania che ha creato la Pallamaglio, che si gioca anche a Salerno, simili al polo. La tradizione del gioco in regione è radicata e i giocatori si divertono ancora con passatempi tradizionali come la tombola e la dama, ancora molto popolare anche in Emilia Romagna. Nelle campagne romagnole si gioca ancora all’antico gioco del “Zachègn” (bersaglio). I giocatori devono centrare il bersaglio verticale con una pietra per far cadere le monete o rondelle che sono appoggiate sopra.

Meno tradizionale è un altro tipo di gioco che ha iniziato a svilupparsi recentemente: il gioco online. Gli italiani amano giocare dal loro PC e smartphone, senza distinzione di regione. Tra i giochi preferiti ci sono la roulette gratis, le slot machine e le app come quelle del sudoku o dei giochi di ruolo. Tra i giochi digitali più popolari nella Penisola ci sono Grand Theft Auto (GTA), Super Mario Bros e FIFA.

Nel 2022, sono stati venduti 11,5 milioni di giochi digitali in Italia. In più, il 32% degli italiani ha giocato e il 70% preferisce giocare su mobile. In generale, tra i giochi più popolari ci sono quelli di strategia, avventura, puzzle e trivia.

Offline, gli italiani continuano ad amare un grande classico: il Monopoli. Tanto che il famoso gioco da tavolo ha lanciato delle versioni dedicate ai borghi più belli d’Italia con Monopoli ambientati in Calabria, Puglia e Basilicata.

Altrettanto tradizionale è il gioco degli scacchi che a Marostica, in Veneto, hanno portato ad un nuovo livello. Ogni anno, nel secondo fine settimana di settembre, il piccolo paese si anima per una partita a scacchi con personaggi viventi che si tiene nella piazza principale, sotto lo sguardo del castello.

Insomma, gli italiani possono avere molte differenze ma c’è una cosa che li accomuna: l’amore per il gioco. Che sia in compagnia oppure in solitaria, offline oppure online, gli italiani sanno divertirsi.