Scafati. Parco Wenner, riapertura flop è già degrado e spazzatura

Dopo neanche una settimana dalla sua inaugurazione, Parco Wenner fa discutere per le condizioni del verde pubblico e non solo. Diverse aree presentano elementi di degrado e nel focus delle minoranze ci sono anche le storiche serre. Dopo un anno di cantiere la villa comunale scafatese ha riaperto i cancelli sotto una veste nuova ma con davanti alcuni problemi ormai ricorrenti da oltre un decennio. Nonostante un grande lavoro di risistemazione architettonica di alcuni aspetti, come cordoli, cancellate e la ristrutturazione dell’area giochi, l’ultimo cantiere ha evidenziato anche storiche carenze sul verde pubblico.

Interventi non compiuti

Il grande patrimonio naturalistico è infatti intaccato dalla presenza non solo di “sporco”, ma anche da piccoli interventi non compiuti nell’ultimo anno che rendono alcune aree degradate e pericolose per i visitatori. Su questo i consiglieri comunali Francesco Velardo, Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto hanno inviato un’interrogazione volta a chiarire gli aspetti del progetto che nell’ultimo anno ha speso risorse per un totale di poco meno di un milione di euro.

Perplessità sulle condizioni

«Siamo felici che un luogo simbolico come la Villa Comunale abbia riaperto. Restiamo perplessi sulle condizioni. Ci aspettavamo di vederla in una vesta nuova ma nulla sembra essere cambiato se non le giostrine per i bambini – ha spiegato il consigliere dem Velardo – da un sopralluogo visivo sembrano esserci anche delle zone di rischio per le persone e per gli animali. Compito di questa amministrazione era quantomeno vigilare sui lavori sulla congruità degli stessi rispetto a quanto appaltato». Particolare preoccupazione è data anche dalle serre presenti.

Alfonso Romano