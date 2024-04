Sequestrati 14mila prodotti cosmetici cancerogeni in Campania

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno è intervenuta con una perquisizione e un sequestro probatorio presso un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la profumeria e la cura della persona. L’azienda è accusata di distribuire cosmetici contenenti una sostanza chimica vietata, classificata come cancerogena e tossica. Le indagini condotte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno evidenziato i canali di approvvigionamento utilizzati per introdurre sul mercato articoli dannosi per la salute, partendo dai piccoli negozi del settore presenti nel comune metelliano.

Inizialmente, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 2.000 prodotti individuati in diversi punti vendita. Successivamente, ulteriori indagini hanno identificato una società nel napoletano come principale distributore degli articoli nocivi. Di conseguenza, la Procura della Repubblica ha emesso un vincolo cautelativo per 14.000 prodotti cosmetici pronti per la vendita in tutto il Paese, contenenti il composto chimico Lilian (una sostanza aromatica di sintesi) considerato reprotossico, cioè dannoso per il sistema riproduttivo e per la salute del feto, e pertanto vietato dal Regolamento comunitario.