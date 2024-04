Tragedia in Campania. Neonato perde la vita un mese dopo la nascita

La gioia della maternità si è trasformata in un dolore inimmaginabile per una giovane coppia di Torre Annunziata, di soli 25 e 26 anni, quando il loro bambino è morto a soli 28 giorni dalla nascita.

Dopo giorni di struggente dolore, oggi si sono tenuti i funerali del neonato presso la chiesa di San Michele a Rovigliano. Questo tragico evento ha portato sotto i riflettori il reparto di ginecologia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La gravidanza della giovane madre sembrava procedere senza problemi fino al parto. Dopo un primo ricovero il 19 febbraio, un secondo era programmato per il 21 febbraio. Nonostante fossero trascorse ben 42 settimane, con vari tentativi di induzione del parto, la situazione rimaneva in stallo. Purtroppo, poco dopo la nascita del bambino il 22 febbraio, è sopraggiunto un arresto cardiaco, causando danni irreparabili al cervello del neonato a causa di un’ipossia prolungata. Nonostante i tentativi dei medici, il cuore del bambino ha smesso di battere il 28 marzo.

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il primario di ginecologia, la dottoressa che ha seguito la gravidanza e ha eseguito il parto, e un altro ginecologo intervenuto in sala parto durante l’emergenza. La cartella clinica e i tracciati dei giorni precedenti sono stati sequestrati in attesa dell’autopsia, affidata a un pool di professionisti nominati dalla famiglia.

Questa tragica perdita ha devastato i familiari, gli amici e i conoscenti, che oggi hanno dato l’ultimo saluto al piccolo angelo. Gennaro Ausiello, avvocato della famiglia, ha espresso fiducia nelle indagini e ha sottolineato la grave sconfitta del sistema sanitario pubblico per non essere riuscito a garantire un parto sicuro per una madre giovane e in salute nel 2024.