Caso “falsi invalidi”: in Campania aumento di 25mila unità in 4 anni

Secondo i dati forniti dal Caf della città, nel 2020 c'erano 348.000 invalidi in Campania, saliti a 372.000 nel 2024, quasi 25.000 in più in quattro anni.

Dopo le dichiarazioni dell’ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, che ha collegato l’aumento dei falsi invalidi allo stop del reddito di cittadinanza, l’inviato di “Dritto e Rovescio” si è recato a Napoli per indagare sulla situazione.

Alcuni cittadini intervistati hanno giustificato possibili truffe allo Stato come un modo per far fronte alla mancanza di sostegno finanziario. Uno di loro lamenta che, con la fine del reddito di cittadinanza, non riescono ad arrivare a fine mese e devono trovare altri modi per sbarcare il lunario. Altri, come un uomo con sette ernie al disco, vedono la pensione come unico mezzo per sopravvivere.