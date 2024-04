Trovato un corpo senza vita nel vesuviano

La comunità di San Gennaro Vesuviano è stata scossa da una tragica scoperta, con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di mezza età, identificato come un extracomunitario senza fissa dimora. Il corpo è stato trovato ieri sul piazzale adibito all’area mercatale, dietro allo stadio comunale in via Napoli. La segnalazione è giunta alle autorità locali da parte di alcuni cittadini di passaggio, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle autorità.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Vigili Urbani di San Gennaro Vesuviano insieme agli addetti ai lavori per effettuare i necessari rilievi e accertamenti. Al momento, le circostanze esatte della morte dell’uomo non sono chiare, e sono in corso approfondite indagini per fare luce su quanto accaduto.

Le prime informazioni suggeriscono che l’uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali, probabilmente legate al suo stile di vita precario. Tuttavia, saranno necessari ulteriori esami autoptici per comprendere appieno le circostanze della sua morte. È stato confermato che sul corpo non sono presenti segni evidenti di ferite.