La marcia della verità è partita da via San Vito, il luogo dell'incidente, per mantenere viva l'attenzione su quanto accaduto al giovane

In marcia per Marcello: Sarno unita per la sicurezza stradale

La comunità di Sarno non dimentica il tragico incidente che ha coinvolto Marcello Mascia oltre un mese fa. Questa mattina, la marcia della verità è partita da via San Vito, il luogo dell’incidente, per mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto al giovane di 31 anni, travolto da un’auto e lasciato a terra agonizzante.

Il dolore materno

La madre di Marcello, Assunta Sirica, ha organizzato il corteo, continuando a urlare il suo dolore dal giorno dell’incidente. “Non smetterò mai di chiedere giustizia per Marcello”, dice.

Il ricovero a Crotone

Marcello, ricoverato in rianimazione all’Umberto I di Nocera Inferiore dal 2 marzo, è stato trasferito al centro per il risveglio di Crotone dopo cinque settimane. La famiglia si impegna, con un fratello che si è trasferito dalla Germania e la madre che fa il possibile per essere al suo fianco almeno due volte a settimana. La marcia ha attraversato diverse vie della città e terminata in piazza 5 Maggio.