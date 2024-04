Spari contro abitazione ed auto di un uomo nel napoletano: indagini in corso

Questa notte, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano D’Arco sono intervenuti in via Campanale a Pomigliano d’Arco in seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto riportato dai militari, individui non identificati avrebbero aperto il fuoco contro l’abitazione e l’auto di un residente.

Sul luogo del crimine sono stati rinvenuti diversi bossoli dispersi per la strada, mentre fortunatamente non si segnalano feriti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’evento e determinare la motivazione dietro questo violento atto.