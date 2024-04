Angri-Polisportiva Santa Maria 0-0: i doriani non vanno oltre il pari

Angri-Polisportiva Santa Maria 0-0. L’Angri non riesce a sfondare ed è costretta a dividersi la posta in palio con il fanalino di coda Santa Maria Cilento. Al 21’ l’occasione più ghiotta del match con Longo che fallisce un calcio di rigore.

Angri-Polisportiva Santa Maria 0-0: la cronaca

La prima occasione arriva al quarto d’ora ed è a tinte grigiorosse con un traversone di Picascia che serve Sabatino, ma il suo colpo di testa termina alto. Passano 60 secondi e a provarci è Kljajic con un tiro dal limite con Spina che blocca. Al 20’ azione corale dei grigiorossi: Fabiano in progressione serve Longo che vede l’inserimento di Ascione e sulla conclusione del 77 un difensore si oppone con un braccio e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Longo che però calcia alto e non sblocca il risultato. È un assedio doriano: alla mezz’ora ancora un traversone di Picascia pesca Longo che di testa costringe Spina a compiere un vero e proprio miracolo. La risposta del Santa Maria arriva con una conclusione dal limite di Ventura che però si spegne a lato. La prima frazione non regala ulteriore emozioni e si conclude con il risultato di 0-0.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e Liquidato prova a smuovere qualcosa inserendo Rosolino e Palmieri affidandosi al 4-2-3-1. I doriani si affacciano dalle parti di Spina con una conclusione di Ascione che però è debole e centrale. Nell’azione successiva sempre il numero 77 grigiorosso parte palla al piede macinando letteralmente tutto il campo e con una conclusione di sinistro sfiora il palo. L’Angri è padrona del campo ed ancora Ascione sugli sviluppi di un corner calcia da buona posizione ma la difesa cilentana respinge. All’80 è Palmieri a provarci con una conclusione dal limite che si stampa sul palo, confermando la giornata no dell’Angri. La squadra di Liquidato prova il tutto per tutto ma non riesce a sfondare e la gara termina con il risultato di 0-0.

Angri-Polisportiva Santa Maria 0-0: il tabellino

ANGRI: Palladino, Picascia, Longo, Allegra, Manè, Poziello (90′ Iadaresta), Kljajic, Mansour (59′ Palmieri), Sabatino (53′ Rosolino), Fabiano (81′ Herrera), Ascione. A disposizione: Scarpato, Costanzo, Acampora, Mettivier, Di Mauro. ALL: Stefano Liquidiato

POLISPORTIVA SANTA MARIA: Spina, Ventura (53′ Borgia), Coulibaly, Campanella, Catalano, Di Fiore (60′ Ferrante), Maiese (63′ D’Auria), Cocino, Brugaletta, Gaeta (81′ Lebro), Lucio, Nunziante (74′ Bonfini). A disposizione: Cannizzaro, Della Corte, Szymansky, Salzano. ALL: Gianluca Esposito

AMMONITI : Di Fiore (P), Fabiano (A), Picascia (A), Ventura (P), Borgia (P), Coulibaly (P)

ANGOLI : 5-2

RECUPERO: 2′ PT, 5′ ST

NOTE : Al 21′ rigore sbagliato da Fabio Longo

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero

ASSISTENTE 1: Mallimaci di Reggio Calabria

ASSISTENTE 2: Gigliotti di Lamezia