Sarnese-Scafatese 1-0. Big match deciso da Padin nel finale

Sarnese-Scafatese 1-0. Lotta con il cuore ma cade allo scadere una buona Scafatese che esce sconfitta per 1-0 dallo Squitieri di Sarno contro la Sarnese prima della classe.

Mister Muro conferma in toto l’undici titolare dell’ultima gara partendo con Solombrino tra i pali, difesa a tre con Trezza, Esposito e Pagano, Masullo e Gautieri sugli esterni, centrocampo con Cavaliere, Medaglia e Visconti a sostegno della coppia offensiva Tedesco-Pisani. Dall’altro lato del campo mister Farina, a cui mancano solo 4 lunghezze per festeggiare la promozione, opta per il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Pellecchia, Yeboah e ovviamente il grande ex Davide Evacuo.

Sarnese-Scafatese 1-0: la cronaca

Sul prato in sintetico dello Squitieri va in scena una prima frazione caratterizzata da gioco maschio, lotte a centrocampo ma pochissime occasioni da gol.

Ben più frizzante la ripresa: la Scafatese prova ad affacciarsi per le prime volte dalle parti di Maiellaro, protestando anche per un dubbio tocco in area su tiro di Pisani, ma in ripartenza i padroni di casa orchestrano una delle migliori azioni del match conclusa con l’errore da sotto misura di Evacuo.

I canarini non demordono e provano a creare qualcosa pur non scoprendo mai il fianco; nascono così alcuni brividi sulla schiena della retroguardia padrona di casa come il cross di Gautieri che quasi causa l’autorete e la velenosa punizione di Tedesco al 70′, terminata di poco alta

Farina capisce che è il momento di calare gli assi nella manica e fa entrare in campo Padin che al minuto 83 risolve la gara: il numero 11 lotta all’interno dell’area di rigore e trova la coordinazione per impattare di sinistro e beffare Solombrino.

È l’episodio che mette la parola fine alla partita; a 3 giornate dalla fine alla Sarnese basterà solo un punto per conquistare matematicamente un campionato dominato in lungo e in largo. Per la Scafatese, invece, queste tre partite saranno fondamentali per restare aggrappata ai playoff.

Sarnese-Scafatese 1-0: il tabellino

SARNESE: Maiellaro, Vitolo, Salerno 04,l (55′ Logrieco 04), Cozzolino (81′ Corticchia), Evacuo (64′ Padin), Johnson, Losasso 03 (45′ Caruso 03), Pellecchia (71′ Sbordone) Cassandro, Dentice, De Sio.

A disposizione: Somma 04, Giordano, Corticchia, Padin, Sbordone, Siano, Carpentieri 05, Caruso 03, Logrieco 04.

All: Francesco Farina

SCAFATESE: Solombrino 04, Pagano, Masullo, Cavaliere (82′ Viscovich), Esposito, Trezza, Gautieri, Visconti 03, Pisani (75′ Arciello), Tedesco, Medaglia.

A disposizione: Caliendo 04, Di Pasquale 03, Panico, Langellotto 05, Canale, Viscovich, Somma, Arciello, Di Giorgio.

All: Ciro Muro

RETI: 83′ Padin

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino

Assistenti: Francesco Pellecchia di Avellino e Ciro Lauro di Castellammare di Stabia

Note: Ammoniti: Cassandro (SA), Visconti (SC)