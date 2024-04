Scafati. I Dem sull’ACSE: “Poltronificio Aliberti e le spese dei cittadini”

Una nota stampa dei consiglieri comunali e del Partito Democratico di Scafati denuncia il comportamento discutibile del Sindaco Pasquale Aliberti e della sua amministrazione, considerata sarcasticamente come “Poltronificio Aliberti”. Il gruppo politico spiega che Aliberti, appena insediato, ha rimosso l’amministratore unico dell’A.C.S.E., Giovanni Marra, ripristinando il Consiglio di Amministrazione, cancellato dalla precedente commissione prefettizia con un’operazione considerata contraria alla normativa vigente e permeata da conflitti di interesse “a spese dei cittadini, con una procedura discutibile”.

Il comunicato prosegue con l’accusa che Aliberti, con il presunto ricatto della sua maggioranza, continua a utilizzare risorse pubbliche per pagare cambiali elettorali. “Adesso, il colpo di scena. O meglio, il segreto di Pulcinella: il CdA dell’ACSE su richiesta del Sindaco, in qualità di socio unico della partecipata, nomina come consulente del CdA dell’ACSE lo stesso dottor Marra, con un costo da 25.000 euro annui, sempre a spese dei cittadini” si legge e secondo tali sarebbe in violazione di procedure e normative.

La preoccupazione

I consiglieri comunali esprimono preoccupazione per il costo delle campagne elettorali di Aliberti a spese dei cittadini, mentre le questioni ambientali e del decoro urbano sono trascurate: “Nel frattempo, le strade della città continuano a essere luride e la raccolta differenziata è ferma al 60%, uno dei dati più bassi della regione Campania. Non c’è più nessuna traccia dei fondi annunciati – circa 700 mila euro – per potenziare i lavori di spazzamento. Insomma, per Aliberti e la sua maggioranza, l’Acse e il ciclo della raccolta dei rifiuti servono solo a garantire nomine e interessi sparsi, non certo a tutelare l’ambiente e il decoro della città” conclude la nota social firmata da Michele Grimaldi, Francesco Velardo, Giuseppe Fontanella, Pier Paolo Patti e Nello Di Lallo, rappresentanti consiliari e dei rispettivi schieramenti politici locali.