Basket. Angri sfiora la rimonta, al PalaGalvani passa Reggio Calabria

Amaro KO

Altra rimonta sfiorata per l’Angri Pallacanestro, che perde 68-72 tra le mura amiche contro la MyEnergy Viola Reggio Calabria. Non bastano un PalaGalvani stracolmo e i 30 punti di Taddeo ai ragazzi di coach Chiavazzo per conquistare un referto rosa pesante in ottica playoff. Ora ci saranno altre due gare da vivere col fiato sospeso per la volata decisiva.

La partita

Taddeo sblocca la partita con una serie di canestri per il 7-3. La replica è affidata a Aguzzoli, che sigla il 7 pari. Il play non basta a dare ritmo all’attacco, che pare assai bloccato. Ne approfitta Reggio Calabria, con Tyrtyshnyk, per andare sul +6 (9-15). Così coach Chiavazzo è costretto a un time out urgente. Al rientro Iannicelli timbra dall’arco (9-12). Ma Simonetti e Tyrtyshnyk tirano un nuovo allungo per il 12-22. Una penetrazione di Bonanni ferma la sfida sul 14-22 alla fine del primo periodo. Nel secondo periodo Binelli trova una bomba fortunosa per il 14-27. La rottura è prolungata per Angri, che subisce un nuovo tiro dall’arco di Maksimovic per il 14-32. E’ il solito Taddeo a spezzare l’incantesimo, con l’appoggio del 16-32. Cerca di seguirlo Izzo, con il centro dall’angolo per il 19-34. Mavric cerca di mandare ancora indietro i Condor, ma Jelic e Taddeo rispondono per il -10 (27-37). Cessel e Binelli tentano di nuovo di accelerare, ma sul finire un centro di Taddeo manda le due squadre negli spogliatoi sul 34-46.

Nella ripresa si fanno sentire Bonanni e Lazzari, che accorciano sul 39-46. Anche in questo caso la Viola dà una spallata con Mavric e Tyrtyshnyk (39-54). Chiavazzo è di nuovo costretto a dover fermare l’emorragia. Taddeo cerca di nuovo di prendere per mano la propria squadra, assieme a Lazzari per il -9 (48-57). Stavolta è Reggio Calabria a dover fermare l’incontro. Al rientro gli ospiti bucano la retina con Simonetti che riallunga (49-61). Bonanni e Izzo non ci stanno e infiammano il PalaGalvani per il nuovo tentativo di rientro (54-61). Il forcing prosegue con il canestro e fallo conquistato da Taddeo (57-61). Carone riapre definitivamente i giochi con la bomba del -1 sulla sirena per il 60-61, con cui si va alla quarta frazione. Taddeo è ancora protagonista con un tiro clamoroso da otto metri per il 63-64. Mavric è abile nel pitturato e sigla il nuovo +3 Reggio Calabria (63-66). I liberi di Izzo e Taddeo scrivono il pari 66, a poco più di 6’ dalla fine. A spezzare l’entusiasmo è Binelli, che realizza dal perimetro il 66-69. Izzo trova il jumper del 68-69 e si giunge così al finale in volata. Aguzzoli, in penetrazione il 68-71. Angri sbaglia da sotto con Caloia, ma Reggio commette fallo in attacco su Iannicelli con 22’’ sul cronometro. Il capitano prova da tre, sull’azione decisiva, ma la conclusione si spegne sul ferro. La gara di fatto termina qui.

Domenica prossima, ultima casalinga contro Infodrive Orlandina Basket alle 18 al PalaGalvani.

Angri Pallacanestro-MyEnergy Viola Reggio Calabria 68-72

Angri Pallacanestro: Falcone n.e., Izzo 9, Globys 2, Granata Ruggiero, Lazzari 5, Caloia, Carone 3, Iannicelli 9, Bonanni 7, Taddeo 30, Jelic 3. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Diesel Tecnica Sala Consilina: Aguzzoli 12, Simonetti 8, Konteh n.e., Maksimovic 5, Mavric 11, Mazza n.e., Cessel 4, Seck 4, Binelli 9, Pucinotti n.e., Tyrtyshnyk 19, Russo n.e.. All. Cigarini