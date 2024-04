Basket Femminile. Angri batte Benevento in G1 dei playout

Gara 1 va ad Angri

L’Angri Femminile batte 78-60 la Do. Gen. Co Virtus Benevento, in gara 1 dei playoff e compie un piccolo passo verso la salvezza. Gara mai in discussione al PalaGalvani, con le grigiorosse ad avere sempre in mano il pallino del gioco, malgrado alcune giocatrici fossero in condizioni precarie. Mattatrice della serata è stata Martines, che ha flirtato con il trentello (28). Dietro di lei bene Tolardo (19) e Manna (14).

La partita

Fulmineo parziale di 8-0, con Capriati e Martines in evidenza. La tripla di Tolardo, per l’11-2, costringe subito le sannite al time out. Il gap continua a aumentare ancora, con Tolardo assai ispirata (19-6). Si iscrive a referto pure Manna per il 23-8. I liberi di Tolardo fermano la gara sul 30-10 alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione buca la retina anche Dati per il 38-14. La gara prosegue con Angri in pieno controllo della gara. Carotenuto realizza il 46-19. Benevento sorprende un po’ la difesa di casa e segna il 48-23, con cui si torna negli spogliatoi.

Nel secondo tempo Vigna cerca di rendere meno cospicuo il gap, con Angri che si tiene a distanza con Martines (53-32). Tolardo prosegue la propria serata mettendo di nuovo distanza con le sannite (57-34). La bomba di Sicignano per il 65-36, che di fatto chiude la partita con 10’ di anticipo.

Appuntamento a mercoledì sera, alle ore 20 in campo inverso, per cercare di chiudere la pratica salvezza.

New Jt Basket Trani-Angri Pallacanestro Femminile 59-50

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano 3, Catalani 2, Manna 14, Dati 2, Carotenuto 4, Stoyanova 2, Cesarano n.e., Martines 28, Tolardo 19, Falino n.e., Carcaterra 2, Capriati 2. All. Iannone

Do.Gen. Co Benevento: Hewakowska, 12, Romano 10, Lafranceschina, Muscetta 2, Vetrone 7, Iarrusso, Vigna 29. All. Musco