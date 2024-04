Basket. Scafati al terzo KO consecutivo, Cremona vince 68-63

DEBACLE

Terzo KO consecutivo e salvezza matematica che tarda ad arrivare, la Givova Scafati perde anche al PalaRadi di Cremona, 68-63 per la Vanoli. Altra domenica da dimenticare in casa gialloblù, le folate di Robinson nel primo tempo e Rossato nel secondo non bastano ad evitare la quindicesima sconfitta stagionale dopo 26 giornate.

La squadra cara a patron Nello Longobardi dopo la sosta per le Final Eight di Coppa Italia ha collezionato una sola vittoria in sette turni di LBA, gli innesti di Blakes prima ed Henry poi non si sono rivelati produttivi, l’esperimento Alessandro Gentile playmaker continua a suscitare grandi perplessità.

LA PARTITA

Una Givova reduce da 2 sconfitte in volata contro Brindisi e Trento cambia ancora: coach Matteo Boniciolli lascia fuori dai 12 il pivot John Nunge e reintegra la guardia statunitense Gerry Blakes, scelta inaspettata visto il rendimento dello stesso Blakes e dell’altro pivot made in USA Julian Gamble nell’ultimo periodo. L’ex capo allenatore di Udine ed Avellino cambia anche il quintetto, con Rivers a partire dalla panca a discapito di Sek Henry; per Cremona confermato l’assetto delle ultime settimane con Corey Davis in cabina di regia e gli italiani Denegri e Pecchia a fargli “da spalla” nel reparto esterni.

Primo quarto

I primi minuti premiano molto più le difese che gli attacchi: Gamble fa la voce grossa in area ma non riesce a trovare continuità (0/3 in lunetta), la Vanoli si affida ad un super Denegri, 10-8 il punteggio quando Cavina e Boniciolli iniziano a cambiare qualche interprete sul parquet (al 6’). Scafati soffre una Cremona estremamente presente a rimbalzo d’attacco, Robinson alza i giri del motore e Gentile lo segue a ruota, ma la tripla allo scadere di quarto di Trevor Lacey vale il +1 Vanoli al 10’.

Secondo quarto

Con Robinson in panchina la Givova fa una fatica immane ad attaccare il perfetto sistema difensivo dei lombardi, Gentile in difesa subisce l’ira di un super Lacey e Cremona piazza il primo break del match al 14’, 28-21. Il match vive di sussulti, errori grossolani e scelte discutibili da una parte e dall’altra caratterizzano la seconda frazione: un canestro da campione di Pinkins riporta gli ospiti a -4 con poco meno di 60” all’intervallo lungo (32-28). Un pazzesco Lacey trova ancora il fondo della retina (14 punti personali su 35 di squadra al 20’), di Robinson e Lacey le ultime realizzazioni del primo tempo, 35-30.

Terzo quarto

Alla ripresa del gioco la Givova continua ad essere dipendente dalle folate di Robinson, che dopo 2’ prende un colpo alla testa ed è costretto ad abbandonare momentaneamente la contesa, in un “amen” Vanoli a +8, 41-33 al 24’. Il 22 gialloblù rientra in campo ma la situazione non migliora, Zanotti prima vola a schiacciare e poi realizza da 9 metri mentre Scafati continua a non trovare mai fluidità in attacco e tocca anche il -12. La formazione allenata da coach Cavina subisce un break di 0-4 a ridosso della penultima sirena, al 30’ il punteggio è 50-42 in favore dei padroni di casa.

Quarto quarto

Ad inizio quarto periodo Zanotti e Denegri continuano a martoriare la retina, l’ala ex Napoli al 33’ mette un’altra tripla pazzesca, 57-43 Vanoli. Dal massimo svantaggio di serata capitan Rossato si mette in proprio e suona la carica, ma la Givova non riesce a trovare altre bocche da fuoco all’infuori del suo numero 18, Cremona mantiene i 9 o più punti di vantaggio sino al 38’, 63-54. Scafati alla disperata rivede un barlume di speranza ad 1:24 dal termine grazie alla tripla di Rivers (65-59), Pecchia sbaglia un “rigore” e regala due punti a Pinkins dalla lunetta: 65-61 a 63” dall’ultima sirena. Cremona butta via un altro pallone e Gentile trova immediatamente il fondo della retina, -2 con 57 secondi da giocare e partita clamorosamente riaperta. La palla scotta e la Vanoli la affida a Davis che va a depositare 2 pesantissimi punti a canestro, Henry sbaglia da 3: game, set & match al PalaRadi di Cremona, finisce 68-63 per i lombardi che raggiungono in classifica il club dell’agro stesso.

LE PAROLE DI BONICIOLLI

«Fatti salvi i meriti di Cremona, questa sera non mi sono riconosciuto nell’atteggiamento della squadra. Non è mia abitudine scaricare le responsabilità, ma stasera sono rimasto deluso dalle facce, dagli atteggiamenti, dagli sbuffamenti. Mi sentirò con la proprietà per capire se il problema sono io. Siamo ancora in corsa per la salvezza, mentre l’obiettivo

playoff si è infranto con queste tre ultime sconfitte. C’è qualcosa che non va nell’atteggiamento; se non cambia, non andiamo da nessuna parte. Se farmi da parte servirà a dare una scossa alla squadra, allora lo farò. Questo atteggiamento non è rispettoso nei confronti della proprietà, degli sponsor e della pallacanestro. Queste facce vanno portate altrove. La pallacanestro è gioia, sembrava stasera che stessimo ad un funerale. Se la proprietà reputerà sia giusto cambiare allenatore per far tornare il sorriso sui volti di questa squadra, io non avrò problemi a farmi da parte».

TABELLINI

CREMONA: Adrian 6, Davis 6, Pecchia 1, Denegri 10, Lacey 16, Piccoli, McCullough 5, Golden 4, Zanotti 15, Eboua 5.

SCAFATI: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 3, Gentile 6, Henry, Mouaha, Pinkins 8, Rossato 13, Robinson 14, Rivers 7, Pini 5, Gamble 7.