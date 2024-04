Sant’Antonio Abate al voto. Ilaria Abagnale c’è!

La Sindaca di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale, in vista delle prossime elezioni amministrative, riflette sulle sue esperienze e sulle conquiste della comunità durante i suoi cinque anni di mandato. Abagnale sottolinea il suo impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso investimenti nell’istruzione, nell’assistenza agli anziani e nel sostegno alle imprese locali. “Abbiamo lavorato insieme per creare un ambiente migliore, con nuovi spazi verdi, strade rinnovate e servizi pubblici migliorati”, dice la prima cittadina.

Un impegno da continuare

Tuttavia, la Sindaca sottolinea che il lavoro non è ancora completo e promette ulteriori progressi per il futuro, evidenziando il senso di comunità rafforzato che ha permeato la città. “Ciò che mi riempie di orgoglio non sono solo i risultati tangibili, ma il senso di unità che abbiamo ritrovato”, afferma con gratitudine.

Una scelta importante

Infine, il Sindaco esprime il suo amore e dedizione per il paese: “Nelle prossime settimane ci ritroveremo di fronte a una scelta importante: scegliere di continuare su questo cammino di crescita e sviluppo, o fermarsi col rischio di tornare indietro. Ma prima di tutto ciò, voglio che sappiate quanto io sia onorata di essere il vostro Sindaco, quanto per me non esistano ambizioni. Io resto. Perché il mio è un amore grande, potente, irrazionale. Io AMO il mio PAESE”. Conclude ringraziando la comunità per l’opportunità di servire Sant’Antonio Abate e per aver reso possibile il suo impegno verso il bene comune.

Natalia Pepe