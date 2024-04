Simone Montedoro ospite in concessionaria Škoda a Mercogliano

Welcome Coffe con Simone Montedoro, ospite d’eccezione nella concessionaria Škoda del Gruppo Galdieri in via Nicola Sant’Angelo Torelli-Torrette di Mercogliano (AV). Imperdibile appuntamento giovedì 11 aprile 2024 dalle ore 16.00 per un caffè ed un’amabile chiacchierata con il famoso artista, protagonista anche in “Don Matteo”.

L’attore romano è in Campania per le riprese di “Ciak si gira”, un docufilm sulla bellezza delle aree interne di Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, che lo vedrà protagonista con la collega Bianca Nappi. Il progetto di cineturismo è realizzato con DLive Media per volontà della Fondazione Monte Pruno, e vanta il patrocinio istituzionale del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Simone Montedoro, classe 1973, è uno degli attori italiani più amati ed apprezzati da pubblico ed addetti ai lavori. Dopo aver esordito negli anni ’90 nei fotoromanzi, è apparso in diverse fiction importanti come “Il Commissario Montalbano”, “Distretto di polizia 2” e 6, “Medicina generale” e “Ho sposato uno sbirro”.

Il grande successo, però, arriva con “Don Matteo” quando entra a far parte della famiglia dell’amatissima fiction di Raiuno per sostituire Flavio Insinna. Nei panni del capitano Tommasi, conquista il grande pubblico dando vita anche a simpatici siparietti insieme al maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica.

Dopo l’addio a “Don Matteo” ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle”, “Tale e Quale Show” ed “Il cantante mascherato” e ha recitato nella fiction “Come una madre”.