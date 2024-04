La Juve Stabia torna in B e scoppia la festa a Castellammare

La Juve Stabia fa il suo ritorno in Serie B dopo quattro anni. La promozione matematica è arrivata con tre giornate d’anticipo sul campo del Benevento. Alle Vespe è bastato un pareggio, e al “Vigorito” la partita è terminata senza reti, in un incontro combattuto in cui i giallorossi hanno cercato di mettere in difficoltà la capolista. Tuttavia, la squadra di Pagliuca ha dimostrato di meritare la promozione diretta, mostrando grande solidità difensiva e mentale.

A Castellammare di Stabia, il triplice fischio ha dato il via a una festa che si protrarrà per tutta la notte, in attesa del ritorno della squadra gialloblu. Lunedì prossimo, la Juve Stabia festeggerà al “Menti” nel match contro il Crotone. Per il Benevento, il punto conquistato è importante perché permette di raggiungere l’Avellino al secondo posto, in attesa del derby tra le due squadre del prossimo lunedì.

Fonte foto: Luigi De Lucia