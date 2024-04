Nocera Superiore: mezzo milione di euro per attività a favore degli anziani

Il Comune di Nocera Superiore riceverà un finanziamento di mezzo milione di euro dalla Regione Campania per implementare le attività a favore degli anziani presso il Centro Sociale Polivalente di via Vincenzo Russo nel triennio 2024-2026. Il Sindaco Giovanni Maria Cuofano ha espresso soddisfazione per l’ottima capacità di programmazione, che ha permesso di candidare un progetto in linea con la misura di finanziamento.

Il finanziamento

Il finanziamento consentirà di estendere la platea dei beneficiari dei servizi e di arricchire le attività del centro, rendendolo una seconda casa per molti anziani e ragazzi diversamente abili. Le nuove iniziative comprenderanno sostegno alle famiglie, laboratori didattici, percorsi psicomotori e momenti inclusivi. Saranno organizzate anche attività di socializzazione e uscite per partecipare alla vita della comunità, come serate di ballo e partecipazione a eventi culturali.

Natalia Pepe