40enne di Torre Annunziata gambizzato a Milano

Antonio Abbruzzese, residente a Torre Annunziata, è stato ferito gravemente da quattro colpi di pistola alle gambe mentre si trovava per strada. Il ferito, appartenente a una famiglia di origine sinti e con precedenti penali, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono gravi ma non mettono in pericolo la sua vita.

L’agguato è avvenuto in viale Marche, al civico 70, dove i soccorritori lo hanno trovato in una pozza di sangue. L’aggressore, che indossava un berretto, ha utilizzato un revolver e dopo l’attacco è fuggito a piedi. Non sono stati rinvenuti bossoli sul luogo del delitto.

Le autorità, tra cui i carabinieri del Comando Provinciale di Milano e della Compagnia Duomo, stanno indagando sul caso, supportate dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano il momento dell’agguato e l’identità del colpevole è ancora ignota.

Non è chiaro se l’incontro tra la vittima e l’aggressore fosse premeditato o se il ferito sia stato seguito prima dell’attacco. Gli inquirenti sospettano che l’azione fosse pianificata, nonostante l’esecuzione appaia grossolana.

L’uomo ferito ha numerosi precedenti penali e non ha una residenza fissa a Milano, anche se ha vissuto per un periodo in un camper a Niguarda. Le autorità continuano a visionare le registrazioni delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dell’attacco e identificare il responsabile.