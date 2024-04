Pagani / Sant’Egidio. Zona contesa, trovato l’accordo sui rifiuti

Pagani. Zona contesa, trovato l’accordo sui rifiuti. La gestione del servizio resta a Sant’Egidio fino al nuovo bando dell’Eda.

Ex zona contesa di Orta Loreto: incontro in Prefettura tra le delegazioni dei comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. Ieri a Salerno c’è stato un nuovo appuntamento per il passaggio di consegne tra le due amministrazioni. Tanti i punti all’ordine del giorno della discussione, che si è concentrata ancora una volta sul passaggio dei servizi senza intaccare le stabilità dei rispettivi enti. Aspetto questo che è stato sempre sottolineato come fondamentale dal comune sangiliano, preoccupato dopo la sentenza del Consiglio di Stato della scorsa estate di dover far fronte a una serie di complessi adempimenti che avrebbero compromesso la funzionalità della macchina amministrativa.

La questione rifiuti

In questo senso importante la decisione presa sul capitolo rifiuti, che rimarrà al momento di competenza del comune di Sant’Egidio, come spiegato dal sindaco di Pagani Lello De Prisco: «Abbiamo deciso – sottolinea – di comune accordo che fino al nuovo bando dell’Eda il servizio dei rifiuti nell’area di Orta Loreto sarà gestita dal comune di Sant’Egidio. Una soluzione che nasce dalla necessità di garantire la stabilità del piano economico finanziario del vicino ente, che ha anche investito sul servizio attraverso forza lavoro sicuramente da tutelare».

Integrazione con la città di Pagani

Su altri aspetti meno incisivi nelle ottiche di bilancio comunali invece si va avanti in maniera spedita. A partire dalla pubblica illuminazione, che a breve diventerà servizio a gestione paganese, con palazzo San Carlo e l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Augusto Pepe che ragionano anche di includere Orta Loreto nel piano di riqualificazione dei corpi luminosi che sta prendendo piede nel resto del territorio. Buone notizie anche dal versante elettorale, con i passaggi di consegna che hanno avuto feedback positivi da parte della Prefettura, assicurando così il ritorno al voto in vista delle prossime elezioni Europee. Unico nodo da sciogliere in parte rimane il capitolo tributi.

Alfonso Romano