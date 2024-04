Pullman Air Campania prende fuoco nel parcheggio al capolinea

Ieri pomeriggio a Paternopoli, in provincia di Avellino, un pullman dell'Air Campania è stato coinvolto in un incendio mentre era parcheggiato al capolinea.

Ieri pomeriggio a Paternopoli, in provincia di Avellino, un pullman dell’Air Campania è stato coinvolto in un incendio mentre era parcheggiato al capolinea. Le fiamme, presumibilmente causate da un corto circuito, sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti durante l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella per le necessarie operazioni di sicurezza e per avviare le indagini sulle cause dell’incendio. La rapida risposta delle autorità ha contribuito a evitare conseguenze più gravi, ma l’episodio solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei mezzi pubblici e alla necessità di controlli adeguati per prevenire simili incidenti in futuro.