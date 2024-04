Si schianta con il furgone: 30enne di Poggiomarino trasportato in codice rosso

Un furgone carico di batterie per veicoli ha tragicamente perso il controllo, schiantandosi contro il guardrail.

Nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 34 in direzione Nord tra Eboli e Battipaglia, si è verificato un grave incidente stradale che ha sconvolto la tranquillità della giornata. Un furgone carico di batterie per veicoli ha tragicamente perso il controllo, schiantandosi contro il guardrail. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato da parte dei soccorritori. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli sono intervenuti per estrarre il conducente intrappolato nell’abitacolo del furgone.

Una volta estratto, il conducente è stato prontamente assistito e trasportato in ospedale in codice rosso. Purtroppo, le sue condizioni sono gravi, lasciando presagire una lotta per la vita. Si tratta di un giovane di trent’anni residente a Poggiomarino, nel Vesuviano.

L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della strada, causando disagi alla viabilità della zona. Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e gli uomini di Anas sono intervenuti per coordinare i rilievi necessari e ripristinare la normale circolazione stradale.

Al momento, il giovane lotta per la vita all’ospedale di Salerno, dove è ricoverato in rianimazione. La comunità locale resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, nell’auspicio di una pronta e completa guarigione.