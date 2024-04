Tagliate le ore di assistenza ad uno studente con sostegno: il Tribunale condanna il Comune

Il Tribunale di Salerno ha emesso una sentenza contro il Comune di Battipaglia, condannandolo al ripristino delle ore di assistenza specialistica per uno studente disabile. Il Comune aveva tagliato le ore settimanali da 15 a 10, ma il Tribunale ha stabilito che ciò costituiva discriminazione. La sentenza ha ordinato il ripristino immediato delle 15 ore settimanali, come indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il Tribunale ha richiamato un precedente orientamento della Cassazione, sottolineando che una volta individuate le ore necessarie nel PEI, l’amministrazione non ha il potere discrezionale di ridurle per motivi di risorse, ma ha il dovere di garantire il sostegno necessario per consentire all’alunno disabile di fruire del diritto costituzionalmente protetto all’istruzione e all’integrazione sociale. La sentenza è stata accolta favorevolmente dagli avvocati dell’Osservatorio182 e rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti degli studenti disabili.