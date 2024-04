Angri. Vasto incendio all’industria Vaccaro, ingenti danni (video)

Una cappa di fumo avvolge la città in queste ore. Sono le conseguenze del vasto incendio che si è alimentato verso le 3:00 di questa notte che ha distrutto una parte dell’ex azienda Vaccaro situata in Via Dei Goti. Le fiamme hanno colpito una vasta parte del deposito destinato alla logistica lungo la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Polizia Locale, Protezione civile e Carabinieri insieme all’assessore delegato Salvatore Mercurio e al sindaco Cosimo Ferraioli, per valutare la situazione.

I danni

Al momento, le cause che hanno alimentato le fiamme rimangono da determinare mentre si valutano i danni provocati dal rogo. Il primo cittadino Ferraioli ha messo a conoscenza dell’incendio Prefettura e ARPAC. Alcune abitazioni momentaneamente sono state evacuate per sicurezza e precauzione.

Saranno i sopralluoghi tecnici dell’ARPAC e dei vigili del fuoco a determinare l’idoneità e la sicurezza circostante. Il sindaco Ferraioli sul posto ha messo in evidenza anche la necessità di rivedere gli spazi per queste aree oramai a ridosso delle abitazioni per mutata conformazione urbanistica cittadina.

Il servizio è di Gianmarco Amato