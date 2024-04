Basket Femminile. Angri resta in B, Benevento KO

Stagione chiusa col sorriso

L’Angri Femminile batte 56-67 la Do. Gen. Co Virtus Benevento e conquista il punto del 2-0 nella serie, che vuole dire salvezza. Hanno dovuto sudare non poco le ragazze di coach Francesco Iannone per mantenere la permanenza in B. Al PalaParente è servita una stoica Carcaterra, a referto con 20 punti, seguita dai 14 di Martines e i 10 di Sicignano. Dall’altra parte plauso a Vigna, che si è fermata a 40.

La partita

Primo quarto piuttosto sotto ritmo dall’Angri Femminile, che tenta un primo allungo con Tolardo e Martines (6-10). Ma dall’altra parte un’indomita Vigna è brava e impatta sull’11 pari. Nella seconda frazione le ospiti tentano di dare una prima spallata alla partita con le triple di Sicignano e Falino (12-17). Poi comincia a salire sempre più di colpi Carcaterra, malgrado non sia in ottime condizioni fisiche. Assieme a Manna e Martines guida la squadra sul +14 (15-29). Vigna prova a accorciare un po’ le distanze, ma prima del riposo un nuovo centro dai 6,75 di Falino manda le due squadre negli spogliatoi sul 20-32.

Alla ripresa delle ostilità Angri vuole provare a alzare il volume della radio, con la rediviva Carcaterra e Sicignano (24-41). Vetrone e Vigna, con tanto orgoglio, tengono in partita le sannite fino al -10 (35-45) con cui si va alla quarta frazione. Benevento tenta il tutto per tutto e spaventa più che mai le viaggianti. Vigna risulta ancora immarcabile e mette a segno i liberi del -5 (48-53). A spezzare l’inerzia è Catalani, che firma il 48-55. Poi sono Sicignano e Martines a salire in cattedra e dare il via all’allungo decisivo.

Malgrado le tante difficoltà l’Angri Femminile chiude la propria stagione e pensa con rinnovato ottimismo alla prossima.

Do. Gen. Co. Benevento-Angri Pallacanestro Femminile 56-67

Do.Gen. Co Benevento: Hewakowska 6, Romano, Repola n.e., Lafranceschina, Muscetta, Vetrone 8, Iarrusso 2, Vigna 40. All. Musco

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano 10, Catalani 2, Manna 8, Dati, Carotenuto n.e., Stoyanova 5, Cesarano, Martines 14, Tolardo 2, Falino 6, Carcaterra 20, Capriati. All. Iannone