Strage di Suviana: tra i dispersi anche un uomo campano

Tra i quattro lavoratori ancora dispersi nella tragica situazione che si è verificata alla centrale idroelettrica di Bargi, al lago di Suviana, figura anche un campano: Vincenzo Garzillo, 68 anni, originario di Napoli.

La Prefettura di Bologna ha confermato il suo nome insieme a quelli degli altri tre lavoratori: Paolo Casiraghi, 59 anni, da Milano; Alessandro D’Andrea, 37 anni, proveniente da Pontedera; e Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova ma residente a Mestre.

Garzillo, che vantava un’esperienza significativa come “commissioning manager”, è in pensione da circa un anno. Durante la sua carriera, ha lavorato per Enel presso la Centrale di Presenzano, in provincia di Caserta, dove si occupava della riattivazione dei macchinari delle centrali idroelettriche. Da un anno, stava prestando servizio per la Lab Engineering, un’azienda con sede ad Ortona, in provincia di Chieti, specializzata in metanodotti, impianti di perforazione e produzione di petrolio e gas, nonché tecnologie innovative.

In virtù della sua esperienza e competenza, è stato inviato a Suviana per supervisionare le operazioni di riattivazione delle macchine, come parte delle responsabilità del suo ruolo di esperto.