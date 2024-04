Tre turisti drogati e derubati alla stazione di Napoli

Tre giovani turisti, appena sbarcati alla Stazione Centrale di Napoli, si rivolgono a dei passanti per chiedere indicazioni su come raggiungere piazza Bellini nel centro storico. In un gesto di gentilezza, i passanti non solo forniscono loro le indicazioni richieste, ma offrono anche di accompagnarli. Lungo il percorso, propongono loro da bere come segno di benvenuto. Tuttavia, la bevanda contiene una potente droga soporifera. I tre turisti perdono i sensi e al risveglio scoprono di essere stati derubati di tutti i loro effetti personali, inclusi portafogli, zaini di alta moda, cellulari, cuffie e persino le scarpe.

Le indagini condotte dalla Polizia Ferroviaria, sotto la guida della Procura di Napoli guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e individuare i presunti autori della rapina. In seguito, la Polfer ha eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, applicando la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due individui di nazionalità algerina.

Questi soggetti sono accusati di rapina aggravata e lesioni in concorso, per aver somministrato sostanze stupefacenti a tre giovani turisti egiziani al fine di renderli incapaci di reagire, al fine di depredarli dei loro beni personali.