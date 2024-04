Furto da 200mila euro nel salernitano: rubate due auto in un garage

Due auto sono state rubate da un garage situato in via Gonzaga, con la vittima che è stata un noto imprenditore di Eboli.

Due auto sono state rubate da un garage situato in via Gonzaga, con la vittima che è stata un noto imprenditore di Eboli, beffato nella notte di mercoledì. In pochi minuti, i malviventi sono riusciti a portare via un Range Rover appena acquistato del valore di 140.000 euro (prezzo base, esclusi gli optional) e una Mercedes SL di qualche anno fa. Il valore complessivo del furto si aggira quindi intorno ai 200.000 euro.

Si tratta di un colpo di una certa entità, con pochi precedenti nella città. I ladri non hanno aspettato nemmeno le ore canoniche delle tre della notte per agire: già alle 23 erano in fuga da Eboli con le due automobili trafugate. Le indagini sul duplice furto sono condotte dai carabinieri sotto il comando del capitano Greta Gentili.