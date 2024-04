Agro Nocerino Sarnese. “Superbonus”, scoperti 40 truffatori

Nocera Inferiore. La Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha concluso i sequestri riguardanti 40 imprenditori della provincia di Salerno coinvolti in un’inchiesta sulle truffe legate al “Superbonus” per la riqualificazione energetica. Questi imprenditori, insieme ad altri sessanta colleghi, avrebbero indebitamente incassato 607 milioni di euro. I sequestri coinvolgono principalmente titolari di gelaterie, sale giochi, profumerie e commercianti ambulanti, principalmente dell’Agro Nocerino Sarnese, ma anche della Piana del Sele e del Cilento.

Quattro filoni di inchiesta

L’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord è articolata in quattro filoni d’inchiesta e potrebbe ulteriormente estendersi. Le indagini, iniziate nel 2022, hanno già portato a un primo sequestro di circa 903 milioni di euro, in relazione a crediti fittizi per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il sequestro più recente, riguardante altri 607 milioni di euro, porta l’ammontare totale degli importi truffati a 1,5 miliardi di euro.

I crediti

Le indagini hanno rivelato crediti riconducibili a bonus fiscali per lavori mai eseguiti, vantati da società prive di solidità patrimoniale. Alcuni lavori sarebbero stati persino eseguiti da società non specializzate nel settore, come gelaterie o profumerie. Alcuni titolari di società cessionarie dei crediti, mai esistite o decadute, avrebbero anche percepito il reddito di cittadinanza.

La mappa dei paesi coinvolti nella truffa

Nel Salernitano, Sarno risulta essere il comune con il maggior numero di indagati, seguito da Nocera Inferiore, Eboli e Scafati. Un 40enne di Battipaglia, con quattro società, avrebbe truffato 13,6 milioni di euro. In altri comuni come Eboli e Pagani altri casi di truffa sono emersi per centinaia di migliaia di euro.