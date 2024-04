Scafati. Anziano molesta una bambina in villa, caccia all'uomo. È fuggito in auto. Carabinieri acquisiscono i video

Molesta una bambina all’interno del parco giochi della villa comunale: è caccia all’uomo. Il cuore verde della città di Scafati teatro di un altro episodio di cronaca: i carabinieri cercano un anziano che ieri, intorno mezzogiorno, all’interno dell’area dedicata ai più piccoli avrebbe cercato di adescare una bambina che si divertiva insieme a suoi coetanei.

Le molestie

Malgrado la presenza a quell’ora di molte persone e delle telecamere della videosorveglianza ai varchi dell’area verde, avrebbe iniziato a rivolgersi nei confronti della minorenne utilizzando frasi moleste e provando ad avere in più occasioni contatto fisico con la minore accarezzandola. La bambina, a questo punto, sentendosi minacciata, ha chiamato a gran voce i genitori che erano poco lontano. Questi ultimi, giunti nell’area giochi, hanno provato subito ad allontanare l’uomo dalla loro figlia. L’anziano a quel punto secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni, si sarebbe dileguato, utilizzando la propria automobile parcheggiata all’interno degli spazi di piazzale Aldo Moro.

L’arrivo dei Carabinieri

Scattata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, in pochi minuti i militari della Tenenza dei Carabinieri di via Oberdan si sono precipitati sul luogo per raccogliere la denuncia dei genitori della piccola e le testimonianze delle diverse persone presenti all’interno del parco. Subito dopo sono scattate le ricerche dell’uomo, con un aiuto importante che arriverà dai sistemi di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della villa.

Preoccupazione e controlli

Quanto accaduto alimenta la preoccupazione dei cittadini sul controllo del territorio, soprattutto in riferimento ai numerosi episodi di delinquenza registrati all’interno di Parco Wenner negli ultimi mesi, perlopiù di vandalismo. Da qui l’intervento del consigliere comunale Gennaro Avagnano, che chiede un investimento per garantire la sorveglianza nell’area pubblica. «Un custode o una presenza simile in villa diventa sempre più necessaria. Oltre qualche episodio di vandalismo o bullismo stamattina si è andati oltre – è la dichiarazione dell’esponente della maggioranza guidata dal sindaco Pasquale Aliberti – Le famiglie devono poter andare in villa con tranquillità e sicurezza. Già ne avevamo parlato con il sindaco, ma alla luce di quanto successo oggi bisogna attivarsi per trovare una soluzione al più presto, da sole le telecamere non bastano».

Vigilanza del perimetro

Prima della chiusura della Villa nel 2023 a tenere aperti i cancelli, oltre che un dipendente comunale ad hoc, erano i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Una soluzione che sarà sostituita da un servizio di vigilanza privata o da un’assunzione specifica.

Alfonso Romano