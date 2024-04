Parte la campagna #Iolochiedo: apertura al dialogo sulla violenza contro le donne

La campagna #iolochiedo rappresenta un’importante iniziativa che solleva consapevolezza e incoraggia il dialogo sulla violenza contro le donne. È considerato fondamentale sostenere e partecipare a queste iniziative per promuovere una cultura di rispetto e parità di genere. Il concetto “il sesso senza consenso è stupro” è universalmente riconosciuto come fondamentale.

Il 18 aprile alle ore 20:00 presso la sede del Forum dei Giovani di Pagani verrà spiegato proprio come ogni individuo è padrone del proprio corpo e come gestirlo, ma soprattutto come non lasciare mai più sole le donne vittime di violenza.

Il Gruppo Sensibilizzazione all’Inclusione Sociale e tutti i membri del forum sono stati fondamentali per aver reso possibile questo evento. In particolare, Amnesty International ha svolto un ruolo fondamentale nel collaborare per la realizzazione dell’evento.