Mutti assume in Campania, anche senza esperienza: tutti i dettagli

Mutti, rinomata per le sue conserve alimentari, apre nuove opportunità di impiego in Campania: cerca personale per lo stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, per la campagna annuale di trasformazione del pomodoro. Come ogni anno, Mutti avvia la campagna di trasformazione del pomodoro insieme alla ricerca di nuovi dipendenti. I candidati assunti saranno coinvolti nella lavorazione del pomodoro fresco e svolgeranno varie mansioni legate a questo processo.

Le mansioni potrebbero includere il controllo di qualità, l’analisi delle materie prime, la produzione, la gestione degli impianti e la logistica.

I requisiti per candidarsi sono: essere maggiorenni, essere disponibili a lavorare su turni (anche notturni) e nei giorni festivi, e possedere un mezzo di trasporto proprio. I selezionati verranno assunti con contratto a tempo determinato stagionale (in conformità al CCNL Industria Alimentare), con durata variabile a seconda delle esigenze produttive. La disponibilità richiesta è dal primo luglio al 30 settembre 2024. Il luogo di lavoro è presso la Fiordagosto Srl, via Zona Industriale ad Oliveto Citra (Salerno).

Per candidarsi, è sufficiente visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Mutti, selezionare l’opportunità di interesse e compilare il modulo con i propri dati personali, esperienze scolastiche e professionali. Si può anche allegare il curriculum vitae, una foto e una lettera di presentazione. I recruiter si metteranno in contatto con i candidati ritenuti idonei per la campagna di trasformazione del pomodoro 2024. Mutti sta assumendo anche in altre sedi d’Italia, non solo per posizioni stagionali.