Salernitano: Vietri accoglie il Premio Nazionale Diego Tajani

Vietri sul Mare, Premio Nazionale Diego Tajani celebra l’impegno per la Legalità, la Cultura e lo Sport

La città della Costiera Amalfitana, si appresta ad ospitare la terza edizione del Premio Nazionale Diego Tajani: un evento che celebra l’impegno e la dedizione di personalità di spicco nei campi della legalità, della cultura e dello sport.

L’evento, che avrà luogo il 17 aprile 2024 presso l’Aula Consiliare del Comune di Vietri sul Mare, rappresenta un momento di riflessione e celebrazione per l’intera comunità. Ma non sarà solo una cerimonia di premiazione: la giornata sarà preceduta da un convegno di studi sul tema Diego Tajani: l’uomo, il magistrato, il parlamentare. Un’occasione per approfondire la figura di Diego Tajani – noto per la lotta alla criminalità organizzata – e il suo impatto nella lotta contro la criminalità organizzata e per discutere dei temi cruciali legati alla legalità e alla giustizia.

Premio Diego Tajani: i riconoscimenti

Quest’anno, tre luminari saranno onorati con questo prestigioso riconoscimento:

Professor Giancarlo Costabile: docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria. Il professor Costabile si è distinto per il suo impegno nel promuovere la cultura della legalità e nel sensibilizzare le giovani generazioni sui pericoli della criminalità organizzata.

Professor Filippo Sbrana: docente di Storia Economica all’Università per Stranieri di Perugia. Sbrana è stato selezionato per la sua ricerca e il suo contributo alla comprensione dei fenomeni economici nel Mezzogiorno d’Italia; un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita equa del Paese.

Zaynab Dosso: atleta olimpionica e primatista nazionale dei 60 e dei 100 metri piani. Zaynab Dosso rappresenta l’eccellenza nello sport italiano. La sua determinazione e il suo impegno non solo hanno portato a risultati straordinari sul campo, ma hanno anche ispirato giovani di tutto il Paese a perseguire i propri sogni con passione e dedizione.

Il Premio Nazionale Diego Tajani non è solo un riconoscimento, ma un impegno per continuare a coltivare gli ideali di giustizia, integrità e impegno che hanno ispirato la vita e il lavoro di Diego Tajani. Attraverso il riconoscimento di personalità che si distinguono in questi campi, si vuole incentivare e diffondere una cultura della legalità e dell’eccellenza che possa guidare le future generazioni verso un futuro migliore.