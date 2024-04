Angri. Forza Italia in piazza riscuote consensi e adesioni

Forza Italia ad Angri, ha dato il via alla sua campagna di adesioni. Il gazebo posizionato in Piazza Doria ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco del locale partito azzurro, tra cui gli ex assessori Ciro Calabrese e Giusy D’Antuono, insieme al consigliere comunale Giuseppe Conte.

Il tesseramento

Durante l’evento in piazza, sono state rilasciate diverse tessere di adesione al movimento, mentre altri cittadini hanno manifestato l’intenzione di recarsi presso la sede che sarà a breve aperta in via Amendola. L’entusiasmo e l’ottimismo erano palpabili tra i partecipanti, che vedono nel rinascimento di Forza Italia Angri un segno di rinnovamento e vitalità per la logorata politica locale.

Futuro cittadino

“Forza Italia riparte con la consapevolezza di essere un partito da sempre amato e votato dai cittadini angresi, pronto a incidere nel futuro politico angrese. Auspichiamo che il ritorno di Forza Italia sul territorio sia di impulso al ritorno di chi si era allontanato dalla vita politica cittadina.” dicono i suoi rappresentanti.

Gli obiettivi

Queste parole riflettono l’obiettivo del movimento di rigenerare l’interesse e l’attività politica in città, oltre a richiamare coloro che, per varie ragioni, si erano allontanati dall’impegno civico. Il rilancio di Forza Italia, nella galassia del centro destra, si presenta quindi come una promessa di cambiamento e di partecipazione attiva alla vita della città di Angri.

Natalia Pepe