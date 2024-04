Castel San Giorgio, chiusura temporanea di Via Antonino Rescigno

Chiusura temporanea di Via Antonino Rescigno a Castel San Giorgio

Castel San Giorgio, 17 Aprile 2024 – In un avviso importante per i residenti e i visitatori del centro di Castel San Giorgio, si comunica che oggi, dalle ore 14:00 alle 17:00, la via Antonino Rescigno sarà chiusa al traffico. La chiusura potrebbe però prolungarsi per esigenze tecniche.

La chiusura temporanea di Via Antonino Rescigno è necessaria per consentire lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali. Durante questo periodo, si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di evitare la zona interessata, al fine di ridurre il disagio e minimizzare i ritardi nelle vostre attività quotidiane. Pullman e mezzi seguiranno un percorso alternativo: arrivati alla rotatoria di bivio Aiello proseguono a sx in direzione Santa Maria a Favore – rotatoria a dx in direzione Cimitero – ai semafori a Fimiani proseguono dritto su via G.Petti, alla rotatoria proseguono dritto, svoltano a sinistra in direzione Casali (Case Verdi) e riprendono percorso originale.

Si invitano inoltre i residenti a seguire i canali ufficiali del Comune di Castel San Giorgio per ulteriori aggiornamenti e informazioni relative alla riapertura della via Antonino Rescigno.