Nocera Inferiore, nel parco giochi a Piedimonte regna il degrado

Grido d'allarme lanciato da Ilario Capaldo nei confronti delle condizioni in cui verte il parco giochi in via Cupa del Serio, nel quartiere Piedimonte

Nocera Inferiore, Parco giochi a Piedimonte. Dinanzi agli occhi dei cittadini, quello che appare è uno scenario di completo abbandono e di degrado. Un vero e proprio paradiso verde strappato ai bambini e ai residenti del posto, privati di un luogo in cui trascorrere ore spensierate insieme ad amici e famiglie.

Il grido di allarme dell’ex consigliere comunale Ilario Capaldo nei confronti delle condizioni di abbandono del parco giochi a Piedimonte

L’ex consigliere comunale Ilario Capaldo non ha mai smesso di battersi per la salvaguardia di questo luogo tanto amato dai residenti. Capaldo ha dunque denunciato più volte la situazione critica in cui versa il parco, invocando un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. Le parole del politico, da sempre impegnato sul territorio nocerino, non sono cadute nel vuoto: Giovanni D’Alessandro, capogruppo di Nocera al Centro, ha prontamente preso in mano la situazione, presentando un’interrogazione consiliare per sollecitare un intervento urgente da parte dell’amministrazione. La richiesta è chiara e inequivocabile: riportare il parco alla sua antica bellezza e renderlo nuovamente accessibile a tutti.

Parco giochi a Piedimonte, parla l’ex consigliere comunale Ilario Capaldo

Dopo la denuncia del consigliere comunale Pasquale D’acunzi sullo stato di abbandono del parco giochi di Piedimonte, durante il tg il sindaco intervenne in diretta, sostenendo che il quadro elettrico era stato isolato, come si può vedere dalle foto (che ho inserito qui sotto nei commenti), le luci nella struttura sono accese, non lo dico né tantomeno ritorno sulla vicenda per polemica ma per una questione di sicurezza, qualcuno può farsi male.

Aggiungo anche che se il sindaco vuole aspettare che si rifaccia il bando (come detto da lui in diretta), il parco resterà ancora chiuso per tutta l’estate, sarebbe molto meglio intervenire e risistemare la struttura ed affidarla in vià momentanea, in attesa del bando, alla protezione civile comunale. […] Anche Francesco De Prisco, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, dal canto suo ha aggiunto la propria voce al coro, sottolineando l’importanza di restituire dignità e decoro al quartiere attraverso il recupero del parco giochi. Per De Prisco, garantire uno spazio verde accogliente e sicuro è fondamentale per il benessere della comunità, soprattutto dei più piccoli.

L’appello di questi cittadini non è solo un grido di protesta, ma un invito alla collaborazione e alla solidarietà. È un richiamo all’azione, affinché l’amministrazione si attivi immediatamente per restituire al quartiere un luogo di svago e socializzazione, un’oasi di gioia e serenità per tutti i residenti, grandi e piccini. La strada per il recupero del parco giochi di Piedimonte sarà lunga e impegnativa, ma con l’impegno e la determinazione di tutti, è possibile restituire gli spazi verdi di aggregazione a tutti i cittadini del quartiere.