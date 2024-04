San Valentino Torio. La nuova strada in frazione Casatori

Domenica 21 aprile alle 10.30, sarà inaugurata dal sindaco Michele Strianese, la nuova strada a Casatori di San Valentino Torio, insieme ai parcheggi e all’area attrezzata antistante l’area per l’edilizia economica e popolare. A partire dal 22 aprile alle ore 9.00, entra in vigore la nuova circolazione viaria nella frazione di Casatori, insieme a un disco orario per i parcheggi della zona.

La nuova strada

La conclusione dei lavori di riqualificazione urbana ha reso utilizzabile la nuova strada di collegamento tra Via Toria e Via Diaz, chiamata “Via Toria 1° traversa”, con senso unico di circolazione da Via Diaz verso Via Toria. Di conseguenza, è stata invertita la direzione di marcia di Via Santa Maria delle Grazie.

Il parcheggio

Il parcheggio nuovo di “Via Toria 1° traversa” (15 posti) è soggetto a disco orario per 60 minuti dalle 8.00 alle 20.00, mentre a Largo Tringiale sono disponibili 9 posti con disco orario per 30 minuti nello stesso intervallo di tempo.

Sosta non consentita

Nei pressi della farmacia a Via Diaz, non sarà più consentito sostare in mezzo alla strada. Sono stati previsti 15 posti con disco orario nel nuovo parcheggio e altri 9 posti con disco orario a Largo Tringiale per i clienti dei negozi della zona. L’area attrezzata è dotata di impianto di videosorveglianza.

