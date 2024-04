Sarno. All’ospedale “Villa Malta” arriva il ministro Orazio Schillaci

Presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno, si attende nelle prossime settimane la visita del ministro della Salute Orazio Schillaci. L’ipotesi prende piede dopo la richiesta di Fratelli D’Italia Sarno durante la prima giornata nazionale del Made In Italy, il nosocomio è tornato da qualche settimana al centro di polemiche e denunce di disservizi.

La disponibilità

«Il Ministro si è detto disponibile a venire presto a Sarno per una visita al nostro ospedale e per un confronto per raccogliere le tante esigenze e fare chiarezza una volta per tutte sul futuro del “Villa Malta” – ha spiegato in tal senso il consigliere comunale FDI Sebastiano Odierna – un’occasione che mi auguro utile per chiarire le responsabilità di ciascuno e per strappare un impegno al Governo mettendo fine così ai silenzi di questa amministrazione su temi così strategici».

Il tema sanità

Sul tema Sanità la Regione Campania ha sempre indirizzato le criticità a una mala gestione generale da parte del Governo Meloni, a sua volta contro l’operato del presidente Vincenzo De Luca. Uno scontro che si ritroverà anche nella prossima campagna elettorale comunale che ci sarà in coincidenza con l’appuntamento europeo, con la presenza di due candidati, Giovanni Cocca e Francesco Squillante, che rappresentano le aree meloniane e deluchiane.

Alfonso Romano