Tutto pronto per la XXXII Coppa della Primavera di Aci Salerno. Nel cuore della Costa d’Amalfi, il fascino della velocità e della competizione automobilistica torna a risplendere con la trentaduesima edizione della competizione sportiva organizzata dall’Automobile Club Salerno.

L’evento si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2024, con la partenza prevista a Furore (SA) e l’arrivo ad Agerola (NA), dove si terrà la premiazione. In vista dello svolgimento della gara, è stata programmata la chiusura al traffico veicolare e la temporanea sospensione della circolazione pedonale lungo la strada provinciale ex S.R 366 Agerolina nel comune di Furore (SA), per consentire il corretto svolgimento dell’evento.

Il palcoscenico di questa epica sfida sarà lo Slalom Furore-Agerola, che vedrà la partecipazione di auto da corsa provenienti da importanti team e singoli piloti, pronti a cimentarsi lungo un percorso mozzafiato che attraversa panorami incantevoli. Il programma ufficiale prevede le verifiche presso la scuola elementare Vincenzo Florio a Furore il 20 aprile dalle 15:00 alle 19:00. La giornata seguente, il 21 aprile si parte alle 9:30; seguiranno tre manches che determineranno il vincitore della gara. La cerimonia di premiazione avrà luogo al Belvedere Parco Corona ad Agerola, con il ripristino previsto del traffico in via transitoria al termine di ogni manche.

XXXII Coppa della Primavera: la parola agli organizzatori

La manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Salerno, dei Comuni di Agerola e Furore, della Delegazione Regionale Coni Campania e dell’Automobile Club Napoli. Un riconoscimento speciale, dunque, quello che va al Sindaco del Comune di Furore, Giovanni Milo, e al Sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio, per il loro sostegno e collaborazione.

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, ha evidenziato l’importanza di questo evento non solo per lo sport automobilistico, ma anche per la promozione turistica della Costa d’Amalfi. Giovanni Caturano, Direttore dell’Aci Salerno, ha pertanto sottolineato il ruolo fondamentale dell’Automobile Club Salerno nell’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale, ringraziando l’Ufficio Sportivo Aci Salerno e il Fiduciario Sportivo Antonio Milo per il loro impegno.

La realizzazione della manifestazione è resa possibile grazie al sostegno della Sara Assicurazioni SpA, assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, del Caseificio Artigianale Belfiore dei Fratelli Cioffi di Agerola e della Edil Mascolo srl di Agerola.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività e sul programma della XXXII Coppa della Primavera di Aci Salerno, è possibile visitare il sito web www.salerno.aci.it e la pagina Facebook Automobile Club Salerno ACI. L’attesa è grande, e l’emozione è pronta a esplodere lungo le strade della Costa d’Amalfi, in un weekend dedicato alla passione per l’automobilismo e alla bellezza dei paesaggi campani.