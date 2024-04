Appuntamento questa sera 18 Aprile alle ore 20.00 presso la sede del Forum dei Giovani Pagani, in Piazza Sant’Alfonso, area adiacente all'Auditorium, in compagnia di alcuni rappresentanti di Amnesty Agro Nocerino

Amnesty Agro Nocerino, in sinergia con il Forum dei Giovani Pagani, ha lanciato la campagna #IoLoChiedo. Un’importante iniziativa, come avevamo approfondito anche in precedenza, volta a contrastare il dilagante fenomeno della violenza contro le donne, promuovendo così una cultura del consenso diffusa e condivisa. La campagna mira pertanto a sensibilizzare la società civile e a promuovere un cambiamento culturale che valorizzi il principio fondamentale dell’autonomia individuale e del rispetto per l’integrità fisica e morale di ogni persona.

Per diffondere e discutere di questi temi cruciali, è previsto un appuntamento il 18 Aprile alle ore 20.00 presso la sede del Forum dei Giovani Pagani, ex caffè Letterario, situata in Piazza Sant’Alfonso (area adiacente all’Auditorium). Questo incontro rappresenta un’opportunità per la comunità locale di unirsi e di impegnarsi attivamente nella promozione di una cultura del rispetto reciproco e della consapevolezza dei diritti individuali.

Il nucleo della campagna è la promozione del concetto che ogni individuo è il padrone del proprio corpo e ha il diritto di decidere in piena libertà e autonomia come gestirlo. Questo principio, se condiviso e rispettato a livello sociale e giuridico, può rappresentare dunque un’importante barriera contro gli abusi e le violenze di genere.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a costruire una società più inclusiva e rispettosa, dove le donne e tutti gli individui possano vivere libera da violenza e discriminazioni.