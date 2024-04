Rider in arresto cardiaco: il portinaio lo nota e lo salva

In una giornata come tante alla Riviera di Chiaia, come riportato da Il Fatto Vesuviano, un evento improvviso ha trasformato il normale corso delle cose in un momento drammatico: la vita di un rider sessantaduenne, colto da un arresto cardiaco, è stata salvata grazie alla prontezza d’animo di Raffaele Coppola, inserviente di condominio.

Questo eroe, un giovane di 35 anni, sposato e padre di una bambina, stava lavorando nel palazzo dove svolge le mansioni di viceportiere. La scena è stata catturata dalle telecamere di sicurezza del condominio: si vede il rider, dopo aver completato una consegna, barcollare appena si sistemava sulla sua moto. Due passanti hanno notato la sua condizione critica e hanno chiesto aiuto a gran voce. È qui che Raffaele è intervenuto.

Senza esitazioni, Raffaele ha sollevato il rider e lo ha adagiato sul marciapiede, iniziando immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Grazie alla sua formazione pregressa in vigilanza non armata e al suo coraggio, ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per diversi minuti, rimanendo in contatto con il medico del 118 tramite il telefono di un passante.

Le manovre di rianimazione di Raffaele hanno avuto successo: il battito cardiaco del rider è stato ripristinato prima dell’arrivo dell’ambulanza. Grazie alla sua rapida risposta, il rider è stato trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato e ora si sta riprendendo. La sua vita è stata salvata grazie all’intervento tempestivo e competente di Raffaele.

L’emozione era palpabile quando la moglie e il figlio del rider hanno raggiunto Raffaele per ringraziarlo personalmente. Per entrambi, è stato un momento di grande commozione e gratitudine. Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni del momento, la gratitudine del rider e della sua famiglia ha reso tutto lo sforzo valsa la pena.