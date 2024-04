Verso Angri-Paganese: derby fondamentale per i doriani

Verso Angri-Paganese. La squadra di mister Liquidato, reduce dalla grande vittoria sul campo del Città di Fasano, domenica 21 aprile ospiterà la Paganese. Derby molto sentito, data la grande rivalità tra le due tifoserie. Per i grigiorossi sarà un match fondamentale, in quanto l’eventuale conquista dei 3 punti significherebbe fare un passo in avanti per la salvezza.

In casa Paganese, invece, nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto con largo anticipo, l’umore non è dei migliori; infatti gli azzurrostellati sono reduci da 4 sconfitte consecutive con ben 12 gol subiti. La piazza chiede una scossa soprattutto in vista del derby per onorare al meglio queste ultime 3 gare di campionato.