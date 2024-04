Paura a Salerno, rifiuti in fiamme nell’ex discoteca Camino Real

Durante la notte, un incendio ha scatenato il caos nell’ex sito della discoteca “Camino Real” a Pontecagnano Faiano, provincia di Salerno. Questa struttura, una volta fiore all’occhiello dell’intrattenimento locale, è stata ormai abbandonata e presa di mira come luogo di deposito di rifiuti a cielo aperto. Purtroppo, episodi simili non sono una novità in questa zona. Questa volta, le fiamme hanno divorato l’area intorno alla mezzanotte, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Con l’impiego di mezzi specializzati e schiumogeno, hanno lottato per ore per domare l’incendio, data l’ampia estensione dei rifiuti coinvolti.

Le cause dell’incendio rimangono ancora sconosciute, mentre le indagini sono in corso per far luce sulla vicenda. È triste notare che questa non è la prima volta che la discoteca “Camino Real” è stata al centro di tragedie simili. Nel 2019, un vasto incendio aveva già ridotto in cenere l’edificio. Nel 2021, le autorità avevano preso in mano la situazione, sequestrando il sito diventato una discarica a cielo aperto. Un progetto di riqualificazione era stato annunciato, con l’intento di trasformare l’area in un centro antiviolenza, finanziato grazie ai fondi della Regione Campania destinati al recupero dei beni confiscati.